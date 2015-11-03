Notizie Colonnese Fiorentina

Colonnese: "Kean è più pronto di Pio, deve essere lui il titolare della nuova Italia"
02 maggio 2026 16:04
"Pochi difensori come Igor in Italia, può migliorare ancora. Bella coppia con Milenkovic"
19 marzo 2022 15:46
Colonnese: ''Ikonè con più potenzialità di Sottil e Nico. Sfida Inter? Decisiva per entrambe''
15 marzo 2022 16:44
Colonnese: "Italiano uno degli allenatori che ha stupito in questo avvio. Si merita la panchina della Fiorentina"
16 settembre 2021 14:56
Colonnese: "L'Inter a Firenze sarà piena di rabbia. Per i viola una partita da dentro o fuori"
12 dicembre 2019 21:09
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