Labaro Viola

Notizie Colonnese Fiorentina

Colonnese: "Kean è più pronto di Pio, deve essere lui il titolare della nuova Italia"

02 maggio 2026 16:04

"Pochi difensori come Igor in Italia, può migliorare ancora. Bella coppia con Milenkovic"

19 marzo 2022 15:46

Colonnese: ''Ikonè con più potenzialità di Sottil e Nico. Sfida Inter? Decisiva per entrambe''

15 marzo 2022 16:44

Colonnese: "Italiano uno degli allenatori che ha stupito in questo avvio. Si merita la panchina della Fiorentina"

16 settembre 2021 14:56

Colonnese: "L'Inter a Firenze sarà piena di rabbia. Per i viola una partita da dentro o fuori"

12 dicembre 2019 21:09

Archivio

Esplora l'archivio di Colonnese

Sett. 18
Sett. 11
Sett. 37
Sett. 50