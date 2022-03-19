"Pochi difensori come Igor in Italia, può migliorare ancora. Bella coppia con Milenkovic"

Le parole di Ciccio Colonnese ai microfoni di Radio Bruno in occasione della sfida di San Siro tra la Fiorentina e l'Inter

Francesco Colonnese, ex calciatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno in occasione della sfida di San Siro tra la Fiorentina ed i nerazzurri in programma per oggi alle ore 18.00. Ecco le sue parole: "Le partite ora contano tantissimo, gli obiettivi da raggiungere ora vanno raggiunti. Stasera ci sono partite decisive per il vertice e la zona salvezza. Il campionato è equilibrato. Stasera non è semplice. L'Inter è in calo e l'assenza di Brozovic s'è fatta sentire. Servirà qualche soluzione alternativa. La Fiorentina gioca un gran calcio e negli scontri diretti ha sempre fatto grandi partite, anche senza raccogliere. Sarà un match avvincente. E la partita è importante per entrambi, i Viola per l'Europa League, i nerazzurri per lo Scudetto. Con le squadre di vertice ci vuole una prestazione perfetta. La Fiorentina qualche errorino ce lo ha sempre messo. Questo è il motivo per cui non ha fatto risultato con le big. Italiano? Positivo subito al primo impatto, ha trasmesso il suo credo e le sue idee. Quando i calciatori capiscono che il tecnico ha le idee giuste, anche se va via un giocatore importante, chi arriva si adatta. Il gruppo è sano e i nuovi arrivi sono stati positivi. La squadra ha le sue idee e i risultati danno ragione. Igor? Si è spostato a fare il centrale, è sempre molto attento e può migliorare ancora. Non ne vedo tante con le sue caratteristiche e con la sua fisicità. Con Milenkovic forma una bella coppia".

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