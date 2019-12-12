Colonnese: "L'Inter a Firenze sarà piena di rabbia. Per i viola una partita da dentro o fuori"

Queste le parole rilasciate a Radio Bruno dall'ex Inter Francesco Colonnese: "L'Inter che arriverà a Firenze sarà piena di rabbia, ora ha voglia di stupire tutto in campionato. Per la Fiorentina la pa...

Queste le parole rilasciate a Radio Bruno dall'ex Inter Francesco Colonnese: "L'Inter che arriverà a Firenze sarà piena di rabbia, ora ha voglia di stupire tutto in campionato. Per la Fiorentina la partita sarà molto difficile, non troverà di sicuro una squadra demotivata. Borja Valero si è fatto trovare pronto al momento giusto, è un professionista. Lautaro Martinez? È l'arma in più dei nerazzurri. Per la Fiorentina è una sfida da dentro o fuori, quattro sconfitte consecutive sono tante, troppe. I viola devono fare una grande prestazione ed un risultato positivo. La sua involuzione è dovuta anche agli infortuni".