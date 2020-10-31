Calamai: "L'idea di Iachini è di lanciare insieme a Roma Callejon, Ribery e Kouamè"

Il mister viola progetterebbe una viola offensiva per la sfida all'Olimpico

Il giornalista de La Gazzetta Luca Calamai, ha raccontato su Twitter come Iachini starebbe pensando di disegnare la sua Fiorentina domani sera nella sfida contro la Roma di Fonseca. Queste le parole del giornalista:

"L’idea di iachini e di affrontare la Roma con in attacco Callejon, Ribery e Kouame . nessuno dei tre e una punta vera ma potrebbe funzionare"

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