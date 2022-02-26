Bucciantini sicuro: "Se la Juventus non ingrana la Fiorentina si trova in lotta per il quarto posto"

Bucciantini parla da tifoso viola e non solo nella sua analisi sul campionato della Fiorentina e sui possibili scenari

Marco Bucciantini, giornalista ed opinionista di Sky Sport e tifoso della Fiorentina ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina il giorno della gara contro il Sassuolo, le sue parole

"Sto nella fase che inizio a comporre la classifica con punti presunti e probabili (ride ndr). Secondo me nel campionato non sono cambiati i valori, sono semplicemente migliorate altre squadre. Se diamo in continuità siamo in zona Europa, se la Juventus non ingrana giocheremo per il quarto posto, pian piano dobbiamo ritornare sui nostri posti.

Italiano mi ha sorpreso perchè per un po di volta ha messo per le stesse volte lo stesso tridente con Sottil e Nico Gonzalez con Piatek, anche il cambio lo sta ritardando. Vuol dire che li sente vivi e dentro la sua idea, Saponara credo sia la prima alternativa. Diverso il discorso sul centrocampo, il Sassuolo non è molto aggressivo, può darsi ci sia la stessa scelta sugli esterni. Si può fare calcio anche senza avere lo stadio di proprietà, lo stadio serve per una questione di rispetto ai tifosi, milioni di persone si sono sedute su qualcosa fatto negli anni 30, hanno quasi un secolo, ma che roba è.

Mi piacerebbe avere Meret per rilanciare un portiere che ha agonismo in una piazza che ha entusiasmo. Dragowski e Terracciano sono due bravissimi portieri ma è un ruolo in cui si può migliorare, io sono ammirato dal campionato di Terracciano ma si può migliorare, come si può migliorare nel difensore centrale e a centrocampo, ma uno come Milinkovic Savic costa tanto. Zurkowski mi piace, Italiano ha sorpassato il concetto di turnover, gioca semplicemente chi serve, sono tutti titolari

Siamo stati depressi e ora ci esaltiamo, il tifoso fa cosi, sogna in base ai risultati, succede in tutte le squadre del mondo. La gioia va gridata al mondo, le finestre vanno aperte e va detto a tutti che si è felici, la soddisfazione va esternata, non va tenuta dentro dopo la miseria vissuta in questi anni.

Berardi non è solo il rimpianto della Fiorentina ma di tutti, è l'esterno più forte della serie A, la società ci ha provato offrendo pochi soldi rispetto a quanti ne voleva il Sassuolo, praticamente la metà"

VIERI ATTACCA SARRI E LO DEMOLISCE

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