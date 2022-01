Bucciantini: “Se Dragowski ha giocato in Coppa Italia vuol dire che le gerarchie sono già cambiate”

Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno il giorno dopo della vittoria della Fiorentina a Napoli, queste le sue parole:

In questo momento tra Napoli e Fiorentina non c’è cosi tanta differenza, anche in classifica la differenza non è poi cosi netta. La squadra di Spalletti non è la stessa di quella vista a Firenze nel girone di andata, cosi come non siamo noi gli stessi. Siamo migliorati tantissimo. Portiere? Già il fatto che Dragowski giochi in Coppa Italia ci fa capire che le gerarchie sono già cambiate. Ieri l’errore è stato un malinteso, ma quando c’è un malinteso tra portiere e difensore la figura del fesso la fa sempre il portiere. Non credo però che quella di ieri era il ritorno di Dragowski a fare il titolare.

Coppa Italia? Contro l’Atalanta sei sfavorito, come in tutte quelle che fai nel cammino in Coppa, in campionato abbiamo vinto contro di loro a Bergamo. Contro l’Atalanta ci sentiamo inferiori fuori dal campo perchè i risultati negli scontri diretti non dicono proprio questo. Per vincere la Coppa Italia devi battere ancora Atalanta, Juventus e Inter, forse è più facile arrivare in Europa dove devi fare più punti di Roma e Lazio dove non sei superiore nella rosa ma se superiore sul campo. Ikonè ieri mi è piaciuto tantissimo”

