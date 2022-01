Non è stata una giornata facile per i tifosi del Napoli quella di Napoli-Fiorentina, dove la squadra di Italiano ha vinto per 2-5 nonostante l’uomo in meno per tutto il secondo tempo. Queste le reazioni alla partita e ad ogni gol della Fiorentina da parte di due tifosi allo stadio che hanno documentato il tutto. Ecco il video

AURIEMMA NON CI STA E DA’ LA COLPA ALLA SFORTUNA