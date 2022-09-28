Bucciantini: "Per Cabral il giudizio si può dare, su Jovic no. Atalanta nemico numero uno della Fiorentina."

Ederson è stato un colpaccio, un giocatore che invidio alla squadra di Gasperini. Barak non è da meno, il suo curriculum lo dimostra

Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno del prossimo impegno di campionato della Fiorentina e delle possibili scelte in attacco di mister Italiano, queste le sue parole:

"Atalanta? Negli ultimi anni sono sempre state partite bellissime e che ci hanno portato bene, soprattutto nella passata stagione. L'Atalanta degli ultimi tempi ha preso il posto che è sempre stato della Fiorentina nel passato, quindi possiamo considerarla come nemico numero uno in un certo senso. Si sono rinforzati molto in questo mercato, ma hanno scalato una marcia rispetto a ciò che ci hanno abituato nelle scorse stagioni.

Jovic? Ha qualcosa che non va, ma vale l'attesa. Bisogna insistere su di lui perchè può darci una dimensione importante. Gli manca un tono agonistico e mentale, ma si vede che ha classe e qualità.

Cabral? L'ho inquadrato ormai, come lo abbiamo fatto tutti, può fare meglio anche se un giudizio si può già confezionare.

Le scelte? Italiano penso punterà ancora una volta su Kouame a Bergamo per dare continuità alla vittoria contro il Verona, ma sul lungo sono sicuro che. appena lo vedranno pronto, verrà riproposto Jovic."

I VIOLA VIGILI SUL MERCATO

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