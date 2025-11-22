22 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:39

Bucchioni: “Vanoli ha messo una squadra coraggiosa, le due punte sono una decisione rischiosa per l’equilibrio”

Mirko Carmignani

22 Novembre · 17:17

Il noto giornalista ha parlato della formazione schierata da Vanoli oggi per sfidare la Juventus al Franchi

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare della squadra scelta da Vanoli: “Le due punte sono una sorpresa perché ti possono sbilanciare, ma se le mette vorrà dire che li ha visti bene insieme. Gudmundsson bocciato anche da Vanoli dopo Pioli, ma credo sia perché è stato in Nazionale così come Fortini che non è tornato al meglio dopo le prove con l’under 21. Ora la sorpresa è pure Fagioli dopo che aveva detto che non voleva fare il regista, ma Vanoli lo ha messo nuovamente lì magari lo vede adatto e ci ha parlato. In generale Vanoli è stato coraggioso e vuole provare a vincere perché non è una scelta affatta conservativa.”

Prosegue: “Le due punte funzionano se collaborano e vanno d’accordo, Kean lo ha fatto bene con Retegui, in viola non è mai riuscito ad incastrarsi al meglio con uno simile a lui come Piccoli. Piccoli è piaciuto a Genova e Vanoli ha voluto proporre le due punte perché si è studiato di attaccare i centrali che non sono veloci. Di sicuro lo ha preparato con i due attaccanti, è una cosa a cui ha lavorato e anche in conferenza lo aveva fatto capire perché li ha visti predisposti a giocare in coppia. Vanoli vuole recuperare Parisi dopo che nessuno lo ha fatto rendere, ma lui ci scommette e mi è piaciuto.”

