Bucchioni tuona: "Italiano ha deciso di giocare in undici. Basta aspettare i calciatori, chi ha entusiasmo segua il mister"

Ancelotti mi ha detto che Jovic è pigro, ma solo Messi nel calcio di oggi può permettersi di esserlo

Il noto giornalista Enzo Bucchioni non le manda a dire ed appoggia le scelte di Italiano in merito al reparto offensivo, queste le sue parole a Radio Bruno:

"Italiano? Domenica finalmente ha fatto delle scelte importanti: chi è con lui lo deve seguire, quelli che non mettono voglia ed impegno possono rimanere in panchina. Per questo, finalmente, siamo tornati a vedere una Fiorentina aggressiva e diversa rispetto alle ultime uscite.

Cabral? Poteva essere un'operazione interessante, l'abbiamo aspettato nel corso di questi mesi, ma spesso nel calcio le opportunità non si dimostrano tali.

Jovic? Per lui vale lo stesso discorso, è arrivato dopo rispetto a Cabral e non lo conosco bene: sarà sicuramente un bravissimo ragazzo, ma è una scommessa.

Sulla permanenza di Kouame? Questi sono i giocatori che servono alla Fiorentina, ragazzi che arrivano al campo con il sorriso ed hanno voglia di contribuire alla causa. Domenica ha fatto una grande partita."

I PENSIERI DI DUSAN

https://www.labaroviola.com/la-rivelazione-vlahovic-rimpiange-la-fiorentina-e-la-curva-fiesole-non-so-come-finira-con-la-juve/187040/