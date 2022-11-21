Bucchioni su Nico: "Fiorentina deve recuperarlo: anche Vlahovic ha saltato le ultime partite con la Juventus"

Nico Gonzalez è rientrato a Firenze dopo l'infortunio rimediato con la Nazionale argentina alla vigilia del Mondiale in Qatar

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della situazione legata a Nico Gonzalez e la prima parte di stagione dell'argentino con la Fiorentina, queste le sue parole:

"Prima parte di stagione di Nico? Dal punto di vista agonistico e sportivo senza voto, è ingiudicabile. Anche Vlahovic con la Juventus ha saltato le ultime cinque partite. Adesso però dobbiamo tirare una riga e andare avanti, i tifosi non devono guardarlo con astio pensando che ci abbia tradito perchè il giocatore deve essere recuperato ed è un elemento importante per la Fiorentina."

NUOVI AGGIORNAMENTI SULL'INFORTUNIO DI NICO

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-conferma-la-lesione-di-secondo-per-nico-ginzalez-sara-rivalutato-prossime-settimane/193314/