Bucchioni: "Ribery nervoso, la Fiorentina non l'ha ancora chiamato. Offerto ad Antognoni ridimensionamento"

Bucchioni a Radio Bruno: ""Ribery non sarà un giocatore della Fiorentina la prossima stagione, è chiaro

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto nella trasmissione "A Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno su vari temi che riguardano la Fiorentina. Le sue parole:

"Ribery non sarà un giocatore della Fiorentina la prossima stagione. Mi risulta però che lui sia nervoso per il comportamento tenuto dalla Fiorentina che non lo ha ancora chiamato. Antognoni non mi sembra felice in questo momento. Ha fatto il DG per molti anni, se gli proponi un altro ruolo come questo è un ridimensionamento. Poi la società può fare ciò che vuole e tutto è legittimo. Dovrà riflettere se questa proposta, che sembra un contentino, gli va bene o meno. Dovesse rimanere ne saremmo tutti felici."

Prosegue Bucchioni: "Bisogna accantonare questi due anni passati. Serve guardare avanti. Rimettiamo insieme le forze per la Fiorentina per riportarla nei posti che merita. L'isolamento non porta da nessuna parte".

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