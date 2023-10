Bucchioni: “Parisi e Kayode sono più difensori rispetto a Biraghi e Dodò. Più veloci a tappare buchi in difesa”

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Difficile togliere Parisi dalle gerarchie? Io questi problemi non me li pongo mai e faccio finta di essere l’allenatore. Ho già l’erede del mio capitano e, come ha detto il procuratore, Biraghi ha 32 anni e dietro forse ho il miglior interprete nel panorama italiano. Sapete anche la mia stima per Dodò ma Kayode e Parisi rispetto ai due titolari hanno portato una grande velocità per tappare i buchi in difesa. Dodò invece fatica a fare le diagonali, Parisi e Kayode sono più difensori rispetto a Biraghi e Dodò.

Classifica? Io dico una banalità, la Fiorentina deve fare la corsa su sè stessa. Deve migliorare con il lavoro, l’intensità ed andare sempre dietro ad un allenatore straordinario come Italiano. Dove arriveranno non lo so ma devono uscire da ogni allenamento con la sensazione di aver fatto qualcosa per crescere.”

L’INTERVISTA AL CENTROCAMPISTA ARGENTINO DELLA FIORENTINA