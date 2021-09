Bucchioni: “Inizio a pensare che Vlahovic abbia già l’accordo con un’altra società”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della questione Vlahovic, queste le sue parole:

“Se la Fiorentina ha fatto quest’uscita è perché magari pensa che dietro Vlahovic ci sia un’altra società e ci sia già un altro accordo. Personalmente non avrei fatto quest’uscita perché siamo a tre mesi dal prossimo mercato e abbiamo solo un attaccante in rosa. Se Vlahovic non ha mosso un dito davanti alle offerte estive magari è perché ha già un accordo con un altro club. Fa pensare anche il fatto che lo stesso giocatore sta rifiutando un rinnovo che gli farebbe guadagnare tanti soldi in più al mese. Questo può essere abbia fatto scattare l’ira della Fiorentina” conclude Bucchioni.

