Bucchioni: “Gudmundsson è difficile da gestire, mette il suo ego prima di tutto dentro la squadra”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni per parlare della situazione in casa Fiorentina: “Gudmundsson è particolare, ha molto ego ed è difficile da gestire infatti il tecnico non lo ha mai nominato come esempio positivo durante le varie dichiarazioni. Non è affatto freddo a livello di carattere, vuole sempre stare al centro di tutto e non accetta nessuna regola.”

Su Pradé: “Ci doveva pensare lui ad avvisare Commisso riguardo alla situazione con Palladino perché doveva capire per primo che l’allenatore si sarebbe dimesso. Pradé ha fatto fare una figuraccia al Presidente e per questo va cacciato perché da manager doveva comprendere quello che avveniva prima di far parlare Commisso in conferenza che si è molto esposto riguardo al suo futuro a Firenze.”

Su Pioli: “Torna volentieri ed è un aspetto importante, stanno trattando perché ci sono delle questioni da risolvere come il progetto che vuoi offrirgli per farlo venire qui dall’Arabia. Siamo andati su un top allenatore che non lascia incertezze perché si tratta di qualcuno esperto e di alto livello, ma ci vuole tempo perché ci sono degli sgravi fiscali seri da mettere a posto. Pioli è cresciuto molto rispetto a quando si dimise nel 2019 ed è diventato un allenatore veramente bravo.”