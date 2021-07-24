Bucchioni: "Cessione Vlahovic? Ok se arriva Belotti. Se Italiano mette il gioco, il resto non mi interessa"
Le parole di Enzo Bucchioni ai microfoni di Radio Bruno
Enzo Bucchioni, giornalista ed opinionista italiano, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare sui temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:
"Essendoci ancora grande incertezza su quale sarà la squadra della prossima stagione, sono d'accordo sul non darsi obiettivi".
ITALIANO "Mi intriga molto, se i giocatori lo ascoltano sarei contento restassero gli stessi".
CESSIONI "Se c'è un tecnico che prima di tutto mette il gioco, il resto non mi preoccupa".
ACQUISTI "Servirà ridisegnare la difesa in caso vada via qualcuno, ma sia Pezzella che Milenkovic potrebbero riscattarsi col nuovo allenatore".
VLAHOVIC "Se salutasse e al suo posto arrivasse un Belotti non credo che Italiano batterebbe i pugni".
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