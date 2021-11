Bucchioni: “A gennaio arrivano esterno e punta. Per il restyling del Franchi mancano 100 milioni”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sia sul mercato di casa Fiorentina, sia sulla situazione del restyling del Franchi, queste le sue parole:

“La Fiorentina vuole Berardi, il fatto che ci siano anche le alternative è un bene. Da quanto so la società vuole fare un doppio colpo, un esterno e un attaccante a gennaio, questo al di là della situazione Vlahovic. Il nuovo Franchi? Ho molti dubbi, mancano 100 milioni e non si capisce chi li deve mettere, perché non credo proprio che li metterà Commisso. I soldi che sono stati stanziati devono essere usati entro il 2026, non è stato fatto né il piano definitivo né abbiamo la data dell’inizio dei lavori” conclude Bucchioni.

