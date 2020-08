Per adesso è un’idea, poi si vedrà. Borja Valero potrebbe tornare alla Fiorentina a chiudere la carriera. L’Inter, al contrario di come sembrava alcune settimane fa dopo gli elogi di Antonio Conte, ha deciso di non rinnovargli il contratto. La stagione coi nerazzurri è stata lunga, si è conclusa con la sconfitta in finale di Europa League e lo ha visto a lungo protagonista anche alla luce degli infortuni dei suoi compagni di reparto, su tutti Sensi.

Oggi Borja Valero è svincolato, il rapporto con Firenze non si è mai interrotto tanto che ogni tanto il giorno libero è tornato a passarlo proprio qui. Adesso è in vacanza, poi valuterà cosa fare in futuro. Ci pensano Parma e Genoa, ma anche la Fiorentina. Pradè è rimasto suo grande estimatore ma è chiaro che, nel caso di un ritorno in viola, molte cose cambierebbero rispetto alla prima esperienza. A gennaio lo spagnolo compirà trentasei anni, è naturale immaginarlo come alternativa.

Un giocatore intelligente tatticamente e abile tecnicamente: per Iachini potrebbe essere prezioso soprattutto a gara in corso. E poi c’è un altro aspetto da non sottovalutare, quello economico. A Milano percepiva oltre tre milioni di euro, Firenze sarebbe una scelta di vita per cui accetterebbe una cifra decisamente inferiore. Chissà, magari con la prospettiva di assumere in futuro un incarico da dirigente viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

