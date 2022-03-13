Atalanta e Roma pareggiano, la Fiorentina recupera 2 punti a entrambe. Quinto posto ad un passo

Una bellissima domenica per la Fiorentina che nella corsa all'Europa ha recuperato punti preziosi a Roma e Atalanta

Vince la Fiorentina in casa contro il Bologna grazie al gol di Torreira e si rilancia nella corsa all'Europa. Dopo di lei, nelle partite delle 18 hanno giocato Roma e Atalanta con risultati meravigliosi per la squadra viola che in questo modo recupera 2 punti alla Roma e 2 punti all'Atalanta perchè la squadra di Jose Mourinho ha pareggiato in casa dell'Udinese e l'Atalanta di Gasperini non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 con il Genoa penultimo in classifica. In questo momento la situazione in classifica è la seguente: Atalanta quinta in classifica con 48 punti, stessi punti della Roma, Lazio a 46 punti e Fiorentina a 46 punti. Ma la squadra di Italiano ha una partita in meno rispetto ai giallorossi (in casa contro l'Udinese). Insomma, i risultati di questa giornata lanciano una Fiorentina in pienissima lotta per il quinto posto e per l'Europa League.

MIHAJLOVIC RINGRAZIA I TIFOSI DELLA FIORENTINA

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