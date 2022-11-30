Antognoni sui 'fiorentini' al Mondiale: "Amrabat sorpresa migliore, Milenkovic bene ma non mi piace l'allenatore serbo"

Castrovilli? Ricominciare piano piano, è fuori da otto mesi e gradualmente si reinserirà. Dura psicologicamente, ma non bisogna aver fretta

Giancarlo Antognoni è stato intervistato ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei Mondiali in Qatar e dei giocatori della Fiorentina impegnati nella competizione. Queste le sue parole:

"Giocatori della Fiorentina al Mondiale? Ho visto la Serbia e non mi sono piaciute le scelte dell'allenatore. Vlahovic non l'ha mai messo e sta pagando le conseguenze. Milenkovic sta facendo bene tolto per l'ultima dove hanno adottato un fuorigioco alto. Amrabat la sorpresa migliore e penso che continuerà il cammino."

VLAHOVIC NEL MIRINO DEI MEDIA

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