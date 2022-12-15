Adesso è ufficiale, no allo spalma debiti. L'Inter deve ancora 50 milioni, Lazio 40, Juventus 30

Niente dilazione dei pagamenti arretrati per la serie A, adesso è ufficiale e le società devono pagare subito

Stop definitivo per il calcio sul fisco: è quello arrivato dal governo, che nella serata di ieri ha depositato il pacchetto di emendamenti riformulati al Dl Aiuti quater in commissione Bilancio del Senato. Compreso quello sul superbonus, ma senza il pacchetto salva-calcio. Lo ha riferito il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

L’emendamento in questione, si legge su Calcio e Finanza, prevedeva la rateizzazione delle tasse non pagate da parte delle società sportive ed era stato riformulato accogliendo in parte le indicazioni del governo (deposito integrale del dovuto entro il 22/12 oppure in 60 rate di pari importo spalmate su cinque anni con mora del 3%). Tuttavia, la proposta non è stata inserita nel fascicolo degli emendamenti depositato dall’esecutivo e che verrà sottoposto oggi alla votazione. Mezzo miliardo di euro in tasse è quanto dovuto dai club calcistici allo Stato. Fra le big di Serie A è l’Inter con 50 milioni di euro ed è la più esposta, seguita dalla Lazio con 40, Roma 38, Juventus 30, Napoli 25, Fiorentina 15 e Milan 10.

LA FURIA DEL MAROCCO

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