Notizie Tasse Fiorentina

Fiorentina coerente, unica società, con la Cremonese, a non usufruire del pagamento delle tasse rateizzate
30 dicembre 2022 20:22
Sportitalia: "Renzi attacca il governo solo per prendere voti a Firenze dai tifosi della Fiorentina"
30 dicembre 2022 14:40
Adesso è ufficiale, no allo spalma debiti. L'Inter deve ancora 50 milioni, Lazio 40, Juventus 30
15 dicembre 2022 20:54
Alla fine la serie A se l'è cavata come al solito, chi non paga in tempo ha una sanzione del 3%
08 dicembre 2022 14:41
Giorgia Meloni sta con la Fiorentina: secco no allo spalma debiti per le tasse non pagate dei club di A
07 dicembre 2022 15:04
Lotito ce l'ha fatta, sta per far approvare legge per spalmare i debiti della serie A in 5 anni senza multe
04 dicembre 2022 15:58
Fiorentina vince battaglia sul no alla rateizzazione delle tasse, Lotito non ci sta: "Siamo discriminati"
28 novembre 2022 20:28
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