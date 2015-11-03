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Notizie Tasse Fiorentina

Fiorentina coerente, unica società, con la Cremonese, a non usufruire del pagamento delle tasse rateizzate

30 dicembre 2022 20:22

Sportitalia: "Renzi attacca il governo solo per prendere voti a Firenze dai tifosi della Fiorentina"

30 dicembre 2022 14:40

Adesso è ufficiale, no allo spalma debiti. L'Inter deve ancora 50 milioni, Lazio 40, Juventus 30

15 dicembre 2022 20:54

Alla fine la serie A se l'è cavata come al solito, chi non paga in tempo ha una sanzione del 3%

08 dicembre 2022 14:41

Giorgia Meloni sta con la Fiorentina: secco no allo spalma debiti per le tasse non pagate dei club di A

07 dicembre 2022 15:04

Lotito ce l'ha fatta, sta per far approvare legge per spalmare i debiti della serie A in 5 anni senza multe

04 dicembre 2022 15:58

Fiorentina vince battaglia sul no alla rateizzazione delle tasse, Lotito non ci sta: "Siamo discriminati"

28 novembre 2022 20:28

Ha vinto la linea della Fiorentina, l'annuncio del ministro: "Nessuna rateizzazione della tasse per i club"

23 novembre 2022 18:06

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