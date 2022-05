Zazzaroni ammette: “Spalletti ha perso male contro la Fiorentina, pensava di vincere quella gara”

C’è ancora tanta amarezza in casa Napoli per l’occasione scudetto sfumata nelle ultime partite. Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Ivan Zazzaroni ha analizzato cosa non ha funzionato nell’ambiente azzurro per raggiungere il prestigioso obiettivo: “La comunicazione del Napoli non è stata fallace. Chi vuole vincere lo scudetto deve ammetterlo. Non sono le pressioni che ti cambiano la vita. La realtà è che Napoli e il Napoli fino a un certo punto non credevano di vincere, emergeva la diffidenza di un popolo che negli ultimi anni è stato illuso”.

“Spalletti si può mettere all’indice per alcune scelte, per quanto accaduto dopo lo 0-2 di Empoli. Con la Fiorentina ha perso malissimo. Ma non per le dichiarazioni. Nessuno ha preso in giro il popolo napoletano. Spalletti pensava di poter vincere lo scudetto, non scherzava in quel momento” ha continuato il direttore del Corriere dello Sport.

“Al titolo, come concorrenza, ci è andato più vicino lui che Sarri. Occasione sprecata dal Napoli, assolutamente sì. A poche giornate dalla fine è stato buttato via” ha concluso Zazzaroni. Lo riporta Area Napoli

