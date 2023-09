Vlahovic: “Io e Chiesa siamo grandissimi amici perchè abbiamo giocato insieme nella Fiorentina”

Dusan Vlahovic ha parlato a Dazn dopo la vittoria della Juventus contro la Lazio arrivata grazie alla sua doppietta e ad un gol di Chiesa, queste le parole del centravanti bianconero:

Due grandi gol per te, vittorie e vetta della classifica. Poteva andare meglio di così?

“Poteva se non prendevamo gol. Però questa vittoria ci dà tanto morale, abbiamo lavorato per questo. La partita dopo la sosta non si sa come può andare, ma siamo stati solidi, cattivi, compatti e penso che abbiamo meritato di vincere. Faccio i complimenti alla Lazio, è un’ottima squadra, però penso che abbiamo meritato di vincere oggi”.

Grande aggressività e voglia di giocare. Cosa è cambiato quest’anno?

“Secondo me, come sappiamo tutti, l’anno scorso è stato un anno molto difficile per noi sotto tutti i punti di vista. E alla fine non abbiamo fatto male, solo che abbiamo finito sesti o settimi per altre cose, ma in questa stagione ci sentiamo pià arrabbiati, abbiamo conti in sospeso e penso che solo con questa aggressività, con questa compattezza, con questa unità di gruppo possiamo ottenere grandi cose. Andiamo avanti partita per partita, sappiamo qual è il nostro obiettivo, arrivare tra le prime quattro e daremo tutto per ottenerlo”.

Con Chiesa c’è una connessione diversa. La percepisci anche tu?

“Certo, siamo grandissimi amici, ci conosciamo da tanto, abbiamo giocato insieme nella Fiorentina, ora finalmente possiamo giocare insieme anche qua, sono molto contento di averlo accanto, dà una grandissima mano alla squadra su tantissimi punti di vista e siamo davvero contenti di averlo e spero che quest’anno faremo entrambi benissimo”.

