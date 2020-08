TMW, Vlahovic, la Fiorentina ha respinto tutte le offerte arrivate per lui. Per ora è fuori dal mercato

Secondo Tuttomercatoweb.com la Fiorentina per ora ha respinto tutte le offerte per Dusan Vlahovic. In forte pressing c’era il Parma ma non solo. Anche Roma ed Hellas Verona hanno fatto sondaggi per il centravanti serbo. Al momento i viola su indicazione del staff hanno respinto tutte le richieste. Sottil andrà al Cagliari. Per Chiesa si attendono offerte. I viola hanno accelerato per Piatek ma Vlahovic fa parte del progetto viola.

