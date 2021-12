Video, Sottil sfotte il look di Saponara: “Mi dici cosa c’entra questa camicia?” e Kokorin se la ride

Ieri sera la Fiorentina ha festeggiato il Natale con gli sponsor in una serata all’insegna della musica italiana (CLICCA QUI PER FOTO E VIDEO DELLA SERATA). Diversi giocatori viola sono andati all’evento insieme in pullman al Teatro del Maggio. Nel tragitto non sono mancate risate e prese in giro, come questa di Sottil a Saponara, che lo prende in giro sui vestiti scelti per l’occasione: “Mi dici cosa c’entra questa camicia” con Kokorin che ride e Amrabat che riprende tutto. Ecco il simpatico momento