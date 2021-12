Verso la Salernitana: convince Sottil, partirà dal 1′. Maleh insidia Duncan, dubbio Odriozola

Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina continuano a lavorare per preparare la sfida contro la Salernitana. Secondo quanto scritto nell’edizione odierna de La Nazione, davanti non si tocca Vlahovic, ai suoi lati Gonzalez e Sottil, con quest’ultimo in vantaggio su Callejon. In mezzo, invece, confermato Torreira, con Pulgar che si candida a mettere minuti nelle gambe dall’inizio mercoledì prossimo in Coppa Italia. Ballottaggio invece tra Duncan e Maleh. Dietro Venuti se la gioca con Odriozola, nel mezzo coppia Milenkovic-Quarta.

