Valcareggi rivela: “Se Vlahovic avesse avuto la richiesta di Conte poteva non andare alla Juve”

Il procuratore Furio Valcareggi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno e in particolare del passaggio di Vlahovic alla Juventus: “E’ un anno che dico che va alla Juventus. Lo sapevo. Mi ha sorpreso la velocità. La Juventus, se ha una mezza idea di andare in Champions, perché Dybala è inesistente e andrà all’Inter, così non ci va. Con Vlahovic almeno ci prova. Hanno speso tutte le risorse che avevano per lui. Vlahovic ha detto di no a tutti perché aveva fatto tutto con la Juventus. Solo se Conte lo avesse voluto al Tottenham sarebbe cambiato qualcosa e sarebbe potuto non andare alla Juventus. La Fiorentina ha preso una mazzata enorme, vista la bella classifica attuale. Avrà un danno”.