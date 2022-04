Valcareggi: “A Ramadani chiedo una cosa, porta Italiano alla Lazio e dacci Sarri per la Fiorentina”

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il procuratore Furio Valcareggi ha parlato dei temi del momento.

Situazione Spalletti: siamo di nuovo ai ferri corti a Napoli?

“E’ uno dei migliori in Europa, nel Napoli c’è un evidente calo delle prestazioni e l’allenatore c’entra. Di sicuro Luciano ha preparato bene le partite, io lo confermerei. Il problema grosso è Insigne, che tutti mi dicono che non sia più lui. Gli stessi Zielinski e Koulibaly sono calati. A Empoli è successo una cosa buffa, è venuto fuori un errore grossolano di Meret. E non credo che c’entri Spalletti. Io andrei avanti con lui e poi rinforzerei la squadra, come stanno cercando di fare. Va rifondata, partendo dal suo capitano. E che vendessero Koulibaly rifacendo la squadra con tutti i soldi che possono prendere”.

Napoli, tanti nomi per il post-Spalletti:

“Io a Ramadani chiederei una cosa: porta Italiano alla Lazio e dacci Sarri. Saremmo contenti tutti. Italiano ha la clausola ma ci sono già persone che lo stanno demolendo. Italiano è qui per lavorare, non c’è amore. Se gli rompono le scatole, lui prende e se ne va”

