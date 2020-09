Tuttosport, Juventus su Chiesa ma Commisso con la sua valutazione lo blinda. Lo scenario

La Juventus è vigile anche sul fronte esterni offensivi a cominciare da quel Federico Chiesa con cui aveva già un’intesa un anno fa prima che Commisso lo blindasse. Blindatura allentata dopo un anno ma più in teoria che in pratica, visto che la valutazione di 60-70 milioni assomiglia a una dichiarazione di incedibile. Visto che Chiesa non rinnova il contratto in scadenza nel 2022, non è da escludere che i viola possano rivedere quel prezzo e a quel punto i bianconeri in caso di cessione di Douglas Costa punterebbero su di lui con decisione L’alternativa è El Shaarawy. Lo scrive Tuttosport.

