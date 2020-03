Secondo Tuttosport il futuro di Giacomo Bonaventura non è ancora chiaro. Il centrocampista rossonero è ambito, lo vorrebbero diversi club come Roma, Lazio, Napoli e Fiorentina tranne il Milan in cui gioca. Il contratto è in scadenza a giugno e lui vorrebbe restare ma i rossoneri non sembra che gli propongano un rinnovo.