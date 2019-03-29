Tutti pazzi per Veretout, sarà asta tra Milan, Inter, Napoli e Roma. Primavera calda per il francese

Jordan Veretout ha dimostrato di essere un centrocampista all’altezza della situazione. La scorsa estate la Fiorentina aveva detto no a diverse proposte pur di trattenerlo, le big si materializzeranno...

Jordan Veretout ha dimostrato di essere un centrocampista all’altezza della situazione. La scorsa estate la Fiorentina aveva detto no a diverse proposte pur di trattenerlo, le big si materializzeranno nuovamente in vista dell’estate. Nei giorni scorsi Veretout è stato accostato al Napoli, un profilo che piace, ma il club di De Laurentiis non è l’unico in fila. Pochi giorni fa si è rifatto sotto il Milan, interessato al francese per le caratteristiche di uomo d’ordine e non solo. Nei mesi scorsi c’erano stati sondaggi dell’Inter, ma Veretout piace anche alla Roma. E per lui sarà una primavera-estate molto calda…

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