"Torreira vuole rimanere a Firenze. Non ci saranno problemi con il riscatto: decide la Fiorentina"

Roberto Druda ha parlato di Lucas Torreira ai microfoni di Radio Bruno

Roberto Druda, dirigente che portò a Pescara Lucas Torreira, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del centrocampista della Fiorentina. Ecco le sue parole: "Torreira? A 25 anni un centrocampista diventa maturo. Aspettavo che arrivasse un tecnico che lo mettesse un po' più avanti. Più volte ho detto che ha i gol nelle gambe. Mi ci sento ancora e gli faccio i complimenti. Settimana scorsa gli ho detto che l'obiettivo è fare 10 gol. Veniva da un infortunio grave e aveva bisogno di recuperare. Riscatto? Dissi a Lucas che Firenze sarebbe stata la piazza giusta per lui, il riscatto sarà la società a doverlo valutare. La sua volontà però è quella di rimanere. Il padre è a Firenze e mi ha detto che sono soddisfatti della piazza. Spero che rimanga per almeno 4-5 anni nel capoluogo toscano. Se la Fiorentina ha il diritto di riscatto penso che non ci saranno problemi":

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