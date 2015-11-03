Notizie Druda Fiorentina

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Torreira capocannoniere della Fiorentina. Il retroscena: "Era un 10 che segnava molto. Paragonato a Tevez"

20 aprile 2022 17:10

"Torreira vuole rimanere a Firenze. Non ci saranno problemi con il riscatto: decide la Fiorentina"

17 marzo 2022 18:15

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