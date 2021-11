Torreira: “Posso giocare sia a 2 che nel centrocampo a 3. Sappiamo come gioca la Juventus”

Lucas Torreira è stato intervistato dai media ufficiali della Fiorentina, queste le parole del centrocampista uruguaiano viola:

“Mi sento bene, sto riacquistando la forma fisica partita dopo partita. Sto giocando molto di più, questo è molto importante per me e sento la fiducia di tutti. Con lo Spezia è stato spettacolare sentire l’applauso dei tifosi, venivamo dalla sconfitta di Roma contro la Lazio quindi era importante vincere. Il ruolo? Mi rivedo nel ruolo di play, ho sempre giocato in questo ruolo, faccio quello che ho sempre fatto, sia a 3 sia a 2 a centrocampo. Il mio rapporto con il gol? Per ora ne faccio pochi, domenica ci sono andato vicino e in generale col pressing mi avvicino molto alla porta. L’importante è essere utile alla squadra attraverso assist e con il mio lavoro. La partita contro la Juventus? La stiamo preparando bene anche grazie ad una settimana lunga rispetto alla scorsa settimana, sappiamo quello che vuole il Mister e sappiamo come gioca la Juventus anche se non sono in un ottimo momento. Conosciamo il loro gioco, daremo la vita in quei 90 minuti, speriamo di portare punti a casa”

