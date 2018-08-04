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Top & Flop: Montiel talento cristallino, ok Lafont. Male Venuti e Saponara...

Ecco i top e flop della gara contro il Fortuna in quel di Düsseldorf terminata da pochi minuti sull’1-1.  TopMONTIEL: il maiorchino fa ancora parlare di se, suo il goal del vantaggio con un bel sinist...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
04 agosto 2018 16:01
Top & Flop: Montiel talento cristallino, ok Lafont. Male Venuti e Saponara... - Lafont, foto ACF Fiorentina
Lafont, foto ACF Fiorentina
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Ecco i top e flop della gara contro il Fortuna in quel di Düsseldorf terminata da pochi minuti sull’1-1.  

Top

MONTIEL: il maiorchino fa ancora parlare di se, suo il goal del vantaggio con un bel sinistro a giro da dentro l’area. Cresce bene la pianticella...

LAFONT: una bellissima parata su un tap-in del Fortuna da “zero metri”, da sicurezza ed è ciò che conta. 

Flop

VENUTI: il ragazzo non sfrutta l’occasione data e, sul pareggio locale ha una concomitanza di colpa con Pezzella.

SAPONARA: in ritardo su ogni contrasto, praticamente avulso dal gioco salvo al 60’ quando gli viene ribattuta una conclusione a rete.

Gabriele Caldieron

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