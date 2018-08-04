Top & Flop: Montiel talento cristallino, ok Lafont. Male Venuti e Saponara...
Ecco i top e flop della gara contro il Fortuna in quel di Düsseldorf terminata da pochi minuti sull’1-1. TopMONTIEL: il maiorchino fa ancora parlare di se, suo il goal del vantaggio con un bel sinist...
Ecco i top e flop della gara contro il Fortuna in quel di Düsseldorf terminata da pochi minuti sull’1-1.
Top
MONTIEL: il maiorchino fa ancora parlare di se, suo il goal del vantaggio con un bel sinistro a giro da dentro l’area. Cresce bene la pianticella...
LAFONT: una bellissima parata su un tap-in del Fortuna da “zero metri”, da sicurezza ed è ciò che conta.
Flop
VENUTI: il ragazzo non sfrutta l’occasione data e, sul pareggio locale ha una concomitanza di colpa con Pezzella.
SAPONARA: in ritardo su ogni contrasto, praticamente avulso dal gioco salvo al 60’ quando gli viene ribattuta una conclusione a rete.
Gabriele Caldieron