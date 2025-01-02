TMW: "Parma, Roma e Como su Kayode. La Fiorentina in Italia lo vuole cedere solo in prestito secco"

Michael Kayode tra prestito e cessione, riflessioni in casa viola sul futuro del giovane talento

Riflessioni sul futuro di Michael Kayode, che potrebbe lasciare Firenze in questa sessione di mercato. Il terzino lanciato da Vincenzo Italiano lo scorso anno, non sta trovando spazio in questa Fiorentina, pertanto potrebbero aprirsi diversi scenari. Secondo quanto riporta TMW, alcuni club italiani avrebbero messo gli occhi sul talento classe 2004: c'è, infatti, l'interessamento di Parma, Roma e Como per potersi accaparrare il gioiellino in viola.

I tre club hanno avviato contatti per esplorare le condizioni e le possibilità di trattativa sia con la Fiorentina che con l'entourage del giocatore. I giallorossi sembrano interessati a un acquisto a titolo definitivo o, in alternativa, a un prestito con diritto di riscatto già fissato. Anche il Como pare orientato su una soluzione simile. La Fiorentina, per quanto riguarda le squadre italiane, sarebbe disposta a cedere il giocatore solo con la formula del prestito secco, mentre potrebbe valutare opzioni diverse, come cessioni definitive o prestiti con diritto di riscatto, nel caso di offerte provenienti da club esteri. La valutazione del giocatore si colloca tra i 15 e i 17 milioni di euro.

Intanto Brighton e Brendtford valutano di presentarsi alla porta della Fiorentina per fare un'offerta ed ottenere le prestazioni del giovane terzino viola.

Di Marzio: “Quarta pronto a partire direzione River. Si aspetta il via libera del Monza per Pablo Marí”

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