TgR, ipotesi Aquilani al posto di Iachini fino al Parma, poi Sarri allenatore della Fiorentina. Le ultime

Secondo quanto scritto da Sara Meini, giornalista Rai, sono ore calde in casa Fiorentina in cui tutte le ipotesi sono possibili. Il dubbio è se tenere Iachini anche per la gara con il Parma, o se affidare la squadra ad Aquilani, tecnico della Primavera, per consegnare poi la panchina – durante la sosta – a un allenatore top: in pole ancora Maurizio Sarri. Lo riporta il Tgr Rai Toscana.

RETROSCENA IACHINI, IN SETTIMANA PROVATI TUTTI I MODULI, GIOCATORI E DIRIGENTI IN CONFUSIONE