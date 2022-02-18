Terracciano ha la tonsillite, non si allena al centro sportivo. Contro l'Atalanta ci sarà Dragowski?

Una brutta notizia arriva dal centro sportivo della Fiorentina, non si è allenato Pietro Terracciano, bloccato a casa da una tonsillite

slot gacor Secondo quanto riportato da Radio Bruno, oggi non si è allenato il portiere viola Pietro Terracciano, bloccato a casa da una tonsillite e quindi non si è visto al centro sportivo nell'allenamento odierno (la squadra si è allenata anche allo stadio Franchi), nulla a che vedere con il Covid, il tampone è negativo. A questo punto resta facile da pensare che per la partita contro l'Atalanta a giocare sarà Dragowski, che si è regolarmente allenato quest'oggi. Da registrare anche l'assenza di Kokorin.

GASPERINI PARLA DELLA FIORENTINA SUBITO DOPO L'EUROPA LEAGUE

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