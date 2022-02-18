Gasperini non si dà pace: "Contro la Fiorentina abbiamo perso due partite molto strane"

Gian Piero Gasperini non ha molta simpatia per la Fiorentina e le ultime due partite perse in casa proprio contro i viola non gli vanno giù

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, parla a DAZN dopo il successo raccolto contro l'Olympiacos di stasera, con un Djimsiti pronto a proporsi anche come attaccante slot gacor :

"Ci sono anche Sportiello e Rossi che sono forti di testa (ride, ndr). È un peccato, anche se stai fuori 20 giorni in questo periodo ne salti diverse. Sopperiamo però con tanta volontà. Stasera abbiamo fatto un bel po' di turnover, ma non riusciamo a fare una rotazione che possa permettere meno infortuni"

Ora si va a Firenze: sarà una rivincita?

"Una partita importante, la Fiorentina è una ottima squadra. Sono state due partite molto strane quelle che abbiamo giocato in campionato e in Coppa Italia". Lo riporta Tutto Atalanta

SENESI E DALOT, LA FIORENTINA PENSA AL FUTURO

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