di Flavio Ognissanti

Nei comunicati di positività dei giocatori della Fiorentina per quanto riguarda Vlahovic, Pezzella e Cutrone si fa riferimento al fatto che i tre, ma lo stesso discorso vale per gli altri calciatori positivi Rugani, Gabbiadini, La Gumina, Eldal e Thorsby, sono si positivi al Coronavirus, ma asintomatici.

Molti sui social si sono chiesti come mai i giocatori, pur essendo asintomatici, hanno avuto accesso al tampone di controllo. Ebbene, la risposta è molto più semplice di quanto possa sembrare.

I calciatori in questione, hanno mostrato sintomi riconducibili al Coronavirus. Sintomi, seppur leggeri, ma sintomi. Come tra l’altro dichiarato da qualcuno di loro. Pezzella ad esempio ha detto di aver avuto sintomi per due giorni. Gabbiadini e Rugani invece, hanno detto di aver avuto qualche linea di febbre.

Ecco quindi svelato il mistero del tampone. La Fiorentina infatti, ha fatto sapere che il tampone è stato fatto e sarà fatto ai giocatori viola che mostreranno sintomi o che hanno mostrato sintomi.

Ergo, asintomatici non proprio.