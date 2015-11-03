Notizie Hamsik Fiorentina

Marek Hamsik verso il Dalian in Cina. Gli aggiornamenti...
09 febbraio 2019 13:00
Hamsik-Napoli, è rottura. No alla Cina? Lo slovacco non si presenta all'allenamento
07 febbraio 2019 13:02
Incredibile Napoli, i cinesi non pagano e Hamsik non viene ceduto. A Firenze..
06 febbraio 2019 19:04
Il Napoli cede Hamsik in Cina, ingaggio da 8 milioni l'anno, contratto di 3 anni
04 febbraio 2019 13:53
Hamsik: "La sconfitta a Firenze contro la Fiorentina il momento più brutto da quando sono a Napoli"
12 settembre 2018 17:58
Napoli clamoroso, il padre di Hamsik annuncia: "Ha chiesto la cessione"
22 maggio 2018 11:26
Hamsik: "Che sfortuna contro la Fiorentina. Male il primo tempo, ma nel secondo le cose..."
11 dicembre 2017 15:42
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