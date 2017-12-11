Hamsik: "Che sfortuna contro la Fiorentina. Male il primo tempo, ma nel secondo le cose..."
Il capitano del Napoli, Marek Hamsik, ha commentato la gara di ieri al san Paolo sul suo sito ufficiale:“Il nostro primo tempo non è stato positivo, ma nella ripresa le cose sono cambiate. Credo che c...
A cura di Redazione Labaroviola
11 dicembre 2017 15:42
Il capitano del Napoli, Marek Hamsik, ha commentato la gara di ieri al san Paolo sul suo sito ufficiale:“Il nostro primo tempo non è stato positivo, ma nella ripresa le cose sono cambiate. Credo che ci sia stato un pizzico di sfortuna, ma gare come questa possono capitare nel corso di una stagione. Adesso pensiamo già alla prossima partita, siamo una squadra forte che tornerà presto a vincere. Magari già a Torino”.