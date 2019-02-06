Labaro Viola

Incredibile Napoli, i cinesi non pagano e Hamsik non viene ceduto. A Firenze..

Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedentemente raggiunti.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 febbraio 2019 19:04
Incredibile Napoli, i cinesi non pagano e Hamsik non viene ceduto. A Firenze.. -
News
Napoli
Hamsik
Condividi

Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedentemente raggiunti. Probabile dunque la sua convocazione in vista di Fiorentina-Napoli..

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok