Incredibile Napoli, i cinesi non pagano e Hamsik non viene ceduto. A Firenze..
Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedentemente raggiunti.
A cura di Redazione Labaroviola
06 febbraio 2019 19:04
Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedentemente raggiunti. Probabile dunque la sua convocazione in vista di Fiorentina-Napoli..