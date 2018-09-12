Hamsik: "La sconfitta a Firenze contro la Fiorentina il momento più brutto da quando sono a Napoli"

Marek Hamsik parla del suo libro e della sua vita al Napoli in conferenza stampa. Queste le sue parole:"Sicuramente ci è dispiaciuto perdere la partita contro la Fiorentina l’anno scorso, ci credevamo...

Marek Hamsik parla del suo libro e della sua vita al Napoli in conferenza stampa. Queste le sue parole:

"Sicuramente ci è dispiaciuto perdere la partita contro la Fiorentina l’anno scorso, ci credevamo tutti. Ci teniamo a far bene per tutto l’anno, il sogno resta sempre quello e la città se lo merita. Sin dal primo giorno ho sentito l’amore da parte dei tifosi, la gente mi vuole bene, non capita a tutti. Sono orgoglioso del rapporto tra me e questa città.

Sicuramente ci sono stati momenti difficili a Napoli, la sconfitta di Firenze ha fatto male perché c’eravamo andati vicino. I momenti brutti fanno parte del gioco, siamo professionisti e dobbiamo dimenticare il più velocemente possibile, ci aspettano altre battaglie"