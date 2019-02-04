Il Napoli cede Hamsik in Cina, ingaggio da 8 milioni l'anno, contratto di 3 anni

Il centrocampista e capitano del Napoli, lo slovacco Marek Hamsik, ha salutato il pubblico e ha ricevuto una standing ovation anche dai compagni di squadra in panchina: non perché avesse segnato, ma p...

Il centrocampista e capitano del Napoli, lo slovacco Marek Hamsik, ha salutato il pubblico e ha ricevuto una standing ovation anche dai compagni di squadra in panchina: non perché avesse segnato, ma perché quella è stata con ogni probabilità la sua ultima partita allo stadio San Paolo dopo dodici anni passati con il Napoli. Hamsik, che ha 31 anni, verrà ceduto ufficialmente al Dalian Yifang, squadra cinese allenata dal tedesco Bernd Schuster, per circa venti milioni di euro. In Cina – dove il campionato inizia a marzo — riceverà almeno 8 milioni all’anno per le prossime tre stagioni, al termine delle quali tornerà probabilmente allo Slovan Bratislava, la squadra slovacca in cui è cresciuto, per chiudere la carriera.

Già la scorsa estate Hamsik sembrava vicino a un trasferimento in Cina, ma poi fu proprio l’arrivo di Ancelotti a convincerlo a restare ancora a Napoli. Il Dalian Yifang, tuttavia, ha presentato nuovamente un’offerta cospicua sia per lui che per il club. Come confermato da Ancelotti al termine della partita contro la Sampdoria, Hamsik ha espresso la sua intenzione di accettare l’offerta del Dalian.

Il Napoli si priverà così di un centrocampista dalle qualità uniche e ancora in buona forma; e Hamsik sarà il secondo in quel ruolo a essere ceduto nel mercato invernale dopo il croato Marko Rog, andato in prestito al Siviglia. In squadra ora rimangono i centrocampisti Diawara, Allan, Ruiz e Zielinski, e il reparto non potrà essere rinforzato poiché la finestra di mercato si è già chiusa. I quattro centrocampisti ancora in rosa solitamente non sono soggetti a infortuni di lunga durata, ed è vero anche che il Napoli, oltre a essere stato eliminato dalla Coppa Italia, difficilmente raggiungerà la Juventus entro la fine del campionato. Ma è ancora in corsa in Europa League, dove per arrivare alla finale bisogna giocare otto partite infrasettimanali, la metà delle quali all’estero. In caso di infortuni e squalifiche la situazione a centrocampo potrebbe complicarsi.

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