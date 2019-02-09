Marek Hamsik verso il Dalian in Cina. Gli aggiornamenti...

Marek Hamsik lascia Napoli, ma - per adesso - soltanto per tornare a casa. Nella giornata di oggi, il capitano azzurro si è spostato in Slovacchia, suo Paese d'origine, e con ogni probabilità guarderà...

Marek Hamsik lascia Napoli, ma - per adesso - soltanto per tornare a casa. Nella giornata di oggi, il capitano azzurro si è spostato in Slovacchia, suo Paese d'origine, e con ogni probabilità guarderà da lì la partita dei suoi compagni contro la Fiorentina. All'inizio della prossima settimana, Hamsik si sposterà a Madrid per svolgere le visite mediche con il Dalian, una volta che il suo futuro club avrà perfezionato l'accordo con De Laurentiis (dal momento che il Dalian, adesso, si è deciso ad accontentare ADL).

Gianlucadimarzio.com