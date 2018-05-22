Napoli clamoroso, il padre di Hamsik annuncia: "Ha chiesto la cessione"

Parole importante quelle di Richard Hamsik, papà di Marek, che parla proprio del futuro del capitano azzurro. Cosi papà Hamsik svela ai microfoni del portale slovacco Pravdanovità clamorose: "Ci sono...

Parole importante quelle di Richard Hamsik, papà di Marek, che parla proprio del futuro del capitano azzurro. Cosi papà Hamsik svela ai microfoni del portale slovacco Pravdanovità clamorose: "Ci sono tre club cinesi su Marek, l'offerta per lui è di 10 mln. Il loro interesse è serio, ma le trattative non sono facili. Il problema ora è che in Cina ci sono dei periodi di contrattazioni, ed il prossimo sarà in inverno. Hamsik ha ancora un contratto di tre anni con il Napoli, quindi ora è tutto nelle mani degli agenti. Come percentuali dico che al 60% può andare via. Il giocatore ha già parlato con il presidente per una sua cessione, ora toccherà a Venglos"

tmw