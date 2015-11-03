Notizie Gianni Di Marzio Fiorentina

Le ultime parole di Gianni Di Marzio sulla Fiorentina: "Squadra affamata, Vlahovic migliore d'Europa"
22 gennaio 2022 11:55
Gianni Di Marzio: "Penso che si possa giocare fino a luglio per finire il campionato"
26 marzo 2020 18:50
Gianni Di Marzio: "Zaniolo è un talento, avrei licenziato i responsabili della Fiorentina e dell'Inter"
21 novembre 2019 17:26
Gianni Di Marzio: "Chiesa va via dalla Fiorentina solo per tanti soldi. È un giocatore da Juventus"
06 dicembre 2017 16:01
Di Marzio: "Fiorentina pessima, non l'ho mai vista giocare così male. E' una squadra allo sbando"
08 febbraio 2017 18:48
Di Marzio: "C'è qualcosa che turba Berna. La viola sottovaluta il Crotone"
26 ottobre 2016 18:08
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