Gianni Di Marzio: "Zaniolo è un talento, avrei licenziato i responsabili della Fiorentina e dell'Inter"

Gianni Di Marzio ha parlato, a TMW Radio di Zaniolo: "La differenza la fa anche la pressione, visto che c'è di mezzo Roma e sappiamo com'è l'ambiente. Zaniolo è cresciuto moltissimo, ha dimostrato di...

Gianni Di Marzio ha parlato, a TMW Radio di Zaniolo: "La differenza la fa anche la pressione, visto che c'è di mezzo Roma e sappiamo com'è l'ambiente. Zaniolo è cresciuto moltissimo, ha dimostrato di essere un talento e che hanno sbagliato sia la Fiorentina che l'Inter. Io avrei licenziato tutti i responsabili del settore giovanile di entrambe, è stato fatto un danno economico. E' un fuoriclasse Zaniolo, non si discute. E' chiaro però che dobbiamo aspettare, serve continuità. Roma è pericolosa come pressioni. Per Zaniolo crescere è stato molto più difficile. Zaniolo sta crescendo con Fonseca, che fa giocare quelli con qualità. Gli ha dato continuità, sicurezza, la mentalità giusta nell'attaccare l'avversario".

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